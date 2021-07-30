مجلة: "سو-35" قد تكون الأفضل على الإطلاق في العالم

تساءل صحفيو "ناشيونال إنترست" ما إذا كانت الطائرة الروسية "سو-35" قادرة على مواجهة تقنيات التخفي، وعلى وجه الخصوص المقاتلة الأمريكية "إف-35".

لا يمكن معرفة ما إذا كانت الطائرة قادرة على الصمود في وجه الخصم الأمريكي، وما إذا كانت مزاياها كافية لتتفوق على مقاتلة في الجو في عصر تقنية التخفي، إلا أثناء الاختبارات القتالية.

وأشار الخبراء إلى أن "سو-35 قد تكون أفضل مقاتلة تم إنشاؤها على الإطلاق".

يمكن أن تؤثر أيضًا مساعدات الدعم وملف تعريف المهمة وتدريب الطيارين والأرقام على نتيجة مثل هذه المعركة الجوية. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن المقاتلة الروسية تستفيد من عوامل مثل الرادارات الأرضية ذات النطاق الترددي المنخفض وأجهزة استشعار IRST ورادار PESA، بحسب موقع "بوليت روس".