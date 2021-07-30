صحيفة: بريطانيا تعتبر الأقمار الصناعية الروسية والصينية خطرة

وفقًا لقائد سلاح الجو البريطاني مايكل ويجستون، فإن أنشطة موسكو وبكين في الفضاء تهدد أمن لندن، حسب صحيفة "ديلي تلغراف".

وهو يدعي بثقة تامة أن روسيا والصين تقومان بـ "عمليات مشبوهة" في الفضاء، ويزعم أن أقمارهما الصناعية تحلق على مسافة "قريبة" من المركبات الأخرى، وأن الدول، وفقًا للجيش البريطاني، منخرطة في "أنشطة خطرة" أخرى قد تؤدي إلى تدمير أقمار صناعية من دول ثالثة.

يعتقد ويجستون أن روسيا والصين تجمعان معلومات استخبارية في الفضاء القريب من الأرض. كما يدّعي أن روسيا نشرت خلال العام الماضي عددًا من الأقمار الصناعية التي "تتميز بخصائص السلاح". في الوقت نفسه، لم يقدم رئيس مقر قيادة القوات الجوية أدلة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن الصين تقوم بتطوير وتحسين "تكنولوجيا مضادة للأقمار الصناعية"، مشيرًا إلى تطوير الصواريخ التي يمكن أن تدمر المركبات الفضائية بشكل مباشر. وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية اختبرت هذه التركيبات على أقمارها الصناعية التي عفا عليها الزمن والآن يحلق حطامها الخطير في المدار.

ذكر الجيش البريطاني سابقًا أن النزاعات الدولية المستقبلية يمكن أن تبدأ على الأرض وتنتقل إلى الفضاء. كما سيتم تحديد الفائزين والخاسرين هناك.

ليست هذه هي الهجمات الأولى من نوعها على روسيا. وجّه الجيش الأمريكي الاتهامات نفسها. يشير الكرملين إلى أن موسكو تؤيد السلام والتعاون في الفضاء وعلى الأرض.