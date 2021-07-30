تقرير: البنتاغون يوقف تخصيص الأموال لمروحيات "مي-17" في أفغانستان

ابتداءً من عام 2022، ستتوقف وزارة الدفاع الأمريكية عن تخصيص الأموال لصيانة مروحيات مي-17 التي تستخدمها القوات الجوية الأفغانية، وفقًا لتقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان إلى الكونغرس الأمريكي.

يقول التقرير: "القوات الجوية الأفغانية تبتعد تدريجياً عن استخدام طائرات مي-17 الروسية الصنع. في السنة المالية 2022، ستطلب وزارة الدفاع الأمريكية للمرة الأخيرة أموالاً لصيانة مي-17".

في الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن مي-17 ستبقى في أسطول المروحيات الأفغانية لضمان القدرة القتالية، حتى يتم إعداد إمكانية استخدام مروحيات UH-60 Black Hawk والانتهاء من الانتقال إلى مروحيات النقل العسكرية CH-47 Chinook. تمتلك القوات الجوية الأفغانية 56 مروحية من طراز مي-17، 32 منها جاهزة للتشغيل، وفقا للتقرير.