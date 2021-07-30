الصناعة الجوية الروسية تفصح عن إمكانيات طائرة النقل العملاقة الجديدة

وأكد مسؤول من قطاع صناعة الطائرات لوسائل الإعلام أن إنشاء طائرة النقل العملاقة الجديدة يعتبر مشروعا واعدا يبشر بالخير للطيران المدني والطيران العسكري على نحو سواء.

وكشف سيرغي ياركوفوي، النائب الأول لمدير عام شركة "أو. أ. كا" الحكومية التي تدير قطاع صناعة الطائرات في روسيا، في حديثه لوسائل الإعلام، عن أن الطائرة الجديدة يجب أن تملك إمكانيات تفوق إمكانيات طائرة "روسلان" التي تعتبر أضخم طائرة في العالم حاليًا.

ومن الإمكانيات الجديدة التي لا تملكها طائرة "روسلان" إمكانية إنزال ما تحمله الطائرة بالباراشوت. ولكي تقدر الطائرة على ذلك، يجب أن تكون الكابينة المخصصة للحمولات فيها محكمة السد تمامًا، وفقا للمسؤول من قطاع صناعة الطائرات.

ومن الإمكانيات الأخرى التي يجب ان تكتسبها طائرة المستقبل إمكانية الهبوط في المطار الترابي. ونوه المسؤول إلى أن إمكانية الإقلاع من المطار الترابي والهبوط فيه ستصبح أهم ميزة لطائرة المستقبل.

وأضاف أن زارة الدفاع الروسية الآن بصدد تحديد ملامح النسخة العسكرية من طائرة النقل العملاقة المستقبلية.