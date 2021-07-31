إطلاق أحدث غواصة نووية روسية "كراسنويارسك" في سيفيرودفينسك

تم إطلاق غواصة "كرسنويارسك" من الجيل الرابع التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تم بناؤها وفقًا لتصميم "ياسن-إم" المحسّن، رسميًا في سيفيرودفينسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إطلاق غواصة كراسنويارسك يعد استكمالًا لمرحلة مهمة في بناء غواصة نووية.

خلال الحفل، بدأت الغواصة في التحرك نحو بوابة الورشة بسرعة نحو متر في الدقيقة على القطار الحامل، كسر قائد "كراسنويارسك" إيفان أرتيوشن زجاجة شمبانيا على بدن الغواصة. في غضون أيام قليلة، سيتم نقل الغواصة إلى الشاطئ، حيث ستستمر عملية البناء.

كما أشار القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، في خطابه: "تم الإطلاق عندما تحتفل روسيا بالذكرى 325 لإنشاء أسطول منتظم. "بفضل حلول التصميم المتقدمة لأحد مكاتب التصميم الرائدة في مالاخيت، والجودة العالية لعمل بناة السفن، سيتم تزويد البحرية البحرية الروسية بأحدث الغواصات النووية الموثوقة من مشروع "ياسن-إم" على المدى الطويل".