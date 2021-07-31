الصين تجهز الدبابات بصواريخ موجهة... فيديو

تم تجهيز هذه المركبات القتالية، والمعروفة أيضًا باسم تايب 99أ، بتعديلات عيار 125 ملم من المدافع الملساء الروسية 2أ46 (دي-81تي إم). يمكنها إطلاق الذخيرة التراكمية الموجهة بالليزر من خلال سبطانات المدفع.

Применение ТУР в Китае. Видео: Weibo pic.twitter.com/efUd3cXzE2 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 30, 2021

لم يتم عرض مثل هذه التدريبات من قبل. من المعروف أن مثل هذه الصواريخ يمكن أن تدمر أهدافًا على مسافات تزيد عن 5000 متر، ولدى مشغلي المدفع الفرصة للبحث ليس فقط عن المركبات المدرعة المختلفة، ولكن أيضًا عن المروحيات المعادية التي تحلق على ارتفاع منخفض، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يتم أيضًا تضمين صواريخ ATGM الأخف وزناً في ذخيرة أحدث التعديلات للدبابات المتوسطة تايب 59A، ومركبات المشاة القتالية ZBD-04. على ما يبدو، هناك أيضًا نسخة من عيار 105 ملم.

نظرًا للنجاحات التي حققتها الصناعة الصينية في إنشاء صواريخ من الجيل الثالث، مثل مجمعات HJ-12، فمن الممكن أن تظهر ذخيرة الدبابات في المستقبل المنظور، وتعمل وفقًا لمبدأ "أطلق وانس".