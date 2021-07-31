دبابات "تي-55" السورية ذات "الدروع التفاعلية" تنتقل إلى درعا... فيديو

أعادت القوات السورية انتشارها في محافظة درعا. وشوهدت من بينها وحدات مجهزة بدبابات "تي-55إم في".

ميزتها هي وجود حماية ديناميكية "كونتاكت-1". واستنادا إلى الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه المركبات كانت تستخدم في السابق بنشاط في المعارك، وبعضها فقد جزئيًا مثل هذا "الدرع التفاعلي".

تنفجر حاوياتها، المثبتة على البرج والبدن، عند ضربها بقنابل "آر بي جي" أو الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، مما يقلل بشكل كبير من فعالية الرؤوس الحربية المتراكمة، وبالتالي إنقاذ أطقمها من الهزيمة.

أيضًا، يحتوي تعديل "تي-55" على نظام محسن للتحكم في إطلاق النار باستخدام جهاز تحديد المدى بالليزر وجهاز حساب باليستي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

جعلت هذه الابتكارات من الممكن زيادة دقة إطلاق النار للمدفع عيار 100 ملم، والمجهز بغلاف واقي حراري.

تم تكييف الدبابات لإطلاق ذخيرة 9 M117 موجهة من مجمع 9K116.

يتم توفير التنقل الجيد من خلال محرك أكثر قوة ومسارات جديدة.

في القافلة، يمكن رؤية تي-55 عادية، معززة بشكل مستقل بـ "كونتاكت"، وقام الجنود حتى بتثبيتها في الجزء الخلفي من البرج، وهو ما لا يحدث عادة.