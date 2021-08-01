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    حاملة طائرات

    أكثر 5 مشاريع عسكرية لا عقلانية في التاريخ.. لم تنفذ

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    بعد أن تم إنشاء العينات الأولى من الأسلحة في العالم، لم يعد بإمكان الإنسان التوقف تطويرها. وأكبر دليل على ذلك ظهور أسلحة نووية أو أسلحة الدمار الشامل في القرن الماضي، حتى إنشاء تلك الوسيلة القادرة على تدمير كل أشكال الحياة على هذا الكوكب لم يوقف النشاط البشري العنيف في مجال إنشاء أنظمة الأسلحة المختلفة.

    خفافيش الجحيم، حمامات الموت، القنبلة المثلية، حاملة طائرات مشروع حبقوق، الأسلحة المناخية، كل هذه مشاريع حقيقية حارب عليها الفكر البشري لعشرات السنين وأنفقت عليها الأموال والموارد، بحسب ما ذكر موقع "topwar".

    حاملة طائرات مشروع حبقوق

    بدأت الحرب العالمية الثانية بشكل سيء للغاية بالنسبة لبريطانيا. كما هُزمت القوة الاستكشافية في فرنسا وفقدت جميع المعدات والأسلحة الثقيلة تقريبًا. انسحبت فرنسا من الحرب، وفي شمال إفريقيا دفع الألمان والإيطاليون القوات البريطانية إلى نهر النيل تقريبًا. في آسيا على الجانب الآخر من الأرض، كانت اليابان تتقدم على الأراضي الاستعمارية لبريطانيا العظمى. تفاقم الوضع بسبب قوة غواصات الألمان الذين حاولوا تنفيذ حصار بحري على بريطانيا وكانوا نشطين في المحيط الأطلسي.

    ناقش مشروع خفافيش الجحيم بجدية إمكانية استخدام حاملات الطائرات والجبال الجليدية في شمال المحيط الأطلسي، في المقام الأول لمحاربة الغواصات الألمانية.

    وصلت الغواصات الألمانية إلى ذروة قوتها في عام 1942، وتسببت في غرق 134 سفينة نقل تابعة للحلفاء في المحيط الأطلسي.

    أعطى اللورد مونتباتن، الذي كان مسؤولاً عن تطوير الأسلحة الهجومية، أفكارًا للمهندس جيفري بايك، الذي توصل إلى اقتراح لبناء حاملة طائرات من الجليد، وليس الحديد. تمت مناقشة إمكانية سحب جبل جليدي كبير أو طوافات جليدية كبيرة إلى شمال المحيط الأطلسي، والتي يمكن استخدامها كقاعدة جوية.

    بالفعل في نهاية عام 1942، أصدرت الأميرالية البريطانية أمرًا لتطوير مشروع تصميم لحاملة الطائرات هذه. في البداية، كان الأمر يتعلق بأكبر كتل الجليد حجما، والتي تم التخطيط لتزويدها بالمحركات والمعدات اللازمة. لكن مع مرور الوقت، تغير المشروع. اقترح بايك استخدام مادة خاصة "البيكريت" لبناء السفينة. وقدمت المادة جيدًا ولم تكن عرضة للتشقق الإجهادي.

    تتكون المادة التي تم الحصول عليها تجريبيًا من خليط مجمّد من الماء العذب العادي والصوف القطني والسليلوز (مادة خام لصناعة الورق)، والتي تمثل ما يصل إلى 14% من التركيب. أطلق على مشروع حاملة الطائرات اسم "حبقوق"، وهو اسم توراتي.

    لم يكن للمشروع اسم توراتي فحسب، بل كان له أيضًا حجمه. نظر البريطانيون في إمكانية بناء سفينة تزن 1.8 مليون طن. في الوقت نفسه، سيكون طول السفينة أكثر من 600 متر، والعرض 100 متر، والسرعة يجب أن تكون 7 عقدة. وسيكون طاقم السفينة الجليدية غير العادية أكثر من 3500 شخص.

    من السهل تخمين أن مثل هذا المشروع الطموح قد تم تجميده، ومع مرور الوقت تم التخلي عنه تمامًا. كتجربة، في عام 1943، تم إنشاء سفينة تجريبية بإزاحة 1000 طن من الجليد. تقع السفينة غير العادية على بحيرة باتريشيا في كندا ، وقد ذابت تمامًا بعد عام واحد فقط من بنائها.

    خفافيش الجحيم

    كانت القنابل الحارقة أسلحة فعالة خلال الحرب العالمية الثانية. خاصة في المدن والبلدات، التي تحتوي على مباني خشبية. هذا هو بالضبط ما كانت عليه مدن اليابان في تلك السنوات.

    اقترح جراح أسنان في ولاية بنسلفانيا استخدام الخفافيش. كان الدكتور ليتل آدامز على دراية شخصية بالرئيس روزفلت وزوجته، مما ساعده في تأمين التمويل لمشروعه غير العادي، والذي سُجل في التاريخ باعتباره قنبلة من الخفافيش.

    كانت الفكرة هي وضع المئات من الخفافيش الحية، في حالة السبات عن طريق خفض درجة الحرارة، في حاويات خاصة تتوسع ذاتيًا أثناء الطيران. تم إرفاق قنبلة حارقة صغيرة من مزيج "النابالم" بآلية عمل مؤجلة بكل خفاش. أعطت القنابل الصغيرة التي يصل وزنها إلى 22 جرامًا مصدرًا للاشتعال داخل دائرة نصف قطرها 30 سم.

    كان من المخطط إسقاط القنابل على المدن اليابانية قبل الفجر. بمجرد أن تصبح الخفافيش حرة، ستبدأ في البحث عن مأوى لنفسها من أجل الانتظار لساعات النهار، وسوف يتسببون في حرائق متعددة.  

    أنفق الأمريكيون أكثر من مليوني دولار على المشروع، ولكن في النهاية تم تقليصه بالكامل في عام 1944. حيث كانت الأسلحة النووية في الطريق. وقد أظهرت التجربة العملية أن الطيران الأمريكي يقوم بعمل ممتاز في تدمير المدن اليابانية الخشبية بترسانة تقليدية من الأسلحة.

    حمامات الموت

    الحرب العالمية الثانية هي كنز دفين من المشاريع العسكرية غير العادية والغريبة للغاية.

    من بين الأفكار المجنونة هي تدريب الحمام وتدريبه حتى يتمكن من توجيه أنواع مختلفة من القنابل إلى هدف.

    نجح المشروع، المسمى "Dove"، في الدخول في برنامج بحث فيدرالي كبير لتطوير أنظمة أسلحة موجهة مختلفة (صاروخ، طائرة، طوربيد، إلخ). في البداية، تم تدريب الحمام على العمل مع نماذج بأحجام مختلفة من الأجسام والسفن وأنظمة الأسلحة. ثم تم التخطيط لوضعهم في الرؤوس الحربية للذخيرة حتى يتمكنوا من تتبع الهدف على شاشات رقمية خاصة.

    كان يجب أن يتحدث اتجاه الصاروخ أو القنبلة بمساعدة الحمام الذي يتجه إلى الهدف

    لم يتم تنفيذ المشروع كما هو متوقع، حيث كان محفوفًا بعدد كبير من الصعوبات. استغرق تدريب نفس الحمام الزاجل وقتًا طويلاً، خاصة فيما يتعلق بعدد الرؤوس الحربية التي يجب أن تكون مجهزة بنظام التوجيه هذا.

    قنبلة المثلية

    سلاح غير قاتل اقترحت إحدى المخابر البحثية التابعة لقوات الجوية الأمريكية سنة 1994 تصنيعه واستخدامه ضد العدو.

    ويمكن اعتبار هذا السلاح سلاحا كميائيا حيث اقترح المخبر رش أو تعريض الجنود والمقاتلين الأعداء بمادة هورمونية تتسبب في تهييج الغريزة الجنسية للجنود وتحويلهم إلى مثليين مما يؤثر على قدراتهم القتالية.

    المطر على الفيتكونغ

    وهو إنشاء ظواهر طبيعية مختلفة ومناخية بوسائل اصطناعية.

    منذ زمن بعيد كان حلم العسكريين استخدم الظواهر الطبيعية والمناخ لهزيمة العدو، إرسال إعصار على جيش العدو، وتدمير المحاصيل في بلد العدو، وبالتالي التسبب في الموت جوعا، واستدعاء الأمطار الغزيرة تدمير البنى التحتية بأكملها. ولكن في ذلك الوقت لم يكن لدى الإنسان معرفة وقدرات لازمة للتأثير على المناخ. إرسال الجفاف أو الفيضانات باستخدام طقوس الشامانية والسحر أو الكهنة ، أمر مشكوك فيه جدا.

    ربما تكون هذه الأسلحة موجودة في مكان ما ولكنها حتى الأن ليست فعالة، وما زال الإنسان يحتاج الكثير حتى يطور سلاح فعال، وإذا كانت الأسلحة المناخية موجودة بالفعل فإنها ستستخدم فقط في الوقت المناسب، وحتى الأن لا يوجد أي دليل على وجود مثل هذه الأسلحة.

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