مناورات عسكرية بمشاركة روسية في آسيا الوسطى لمواجهة تهديدات إرهابية

على خلفية التهديد المتزايد القادم من حدود أفغانستان، تقوم روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى بفحص مكثف للنظام الأمني ​​في المنطقة.

بدأت في طاجيكستان مناورات "بوردر 2021" غير المسبوقة من حيث الحجم، وفقا لما ذكره موقع "إزفيستيا".

في الأيام العشرة الأولى من أغسطس/آب، تجرى مناورات ثنائية تشمل روسيا في وقت واحد في أوزبكستان وطاجيكستان.

تتركز قوات دول آسيا الوسطى وروسيا بالفعل في مناطق التدريب على الحدود مع أفغانستان. تسير التمارين والاختبارات المشتركة بشكل جيد. في الوقت الحالي، تم بالفعل تحديد المراحل الرئيسية. وقالت مصادر في الإدارة العسكرية لصحيفة "إزفستيا"، إنه سيتم القضاء على الأهداف التي تم تحديدها.

ولا يخفى على أحد سيناريوهات التدريبات، التي سيُجرى العديد منها في ساحات التدريب على الحدود مع أفغانستان، وستستخدم في هزيمة التجمعات العسكرية المشتركة لمفارز من التشكيلات المسلحة غير الشرعية التي غزت أراضي إحدى الدول الحليفة. سيتم استخدام جميع القوات لهذا الغرض، بما في ذلك القوات البرية والطيران وأنظمة الاستطلاع الحديثة وتحديد الأهداف والدفاع الجوي.

في يونيو، وصلت حركة "طالبان" (المنظمة المحظورة في روسيا) أولاً إلى حدود تركمانستان ثم أوزبكستان. أُجبرت القوات الحكومية القليلة وحرس الحدود في أفغانستان على الفرار إلى أراضي هذه الدول المجاورة.

قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم الأربعاء 28 يوليو/ تموز، إنه في حالة وجود تهديد لطاجيكستان ومحاولة غزو أراضيها من قبل مسلحين من أفغانستان، فإن روسيا سترد بشكل أساسي مع قوات القاعدة العسكرية 201 الموجودة في المنطقة.