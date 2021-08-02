طائرة جديدة تعزز من قدرات طيران النقل العسكري الروسي

وكشف قائد طيران النقل العسكري، الجنرال فلاديمير بينيديكتوف، في حديثه على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن الطائرة الجديدة "إيل-76إم دي-90أ" تتسع لـ3 مركبات قتالية للجنود المظليين بينما تتسع طائرة "إيل-76" غير المحدثة لمركبتين من طراز "بي إم دي-4إم".
وأشار إلى أن طائرات "إيل-76" المطوّرة (إيل-76إم دي-90أ) تزيد القدرة القتالية لطيران النقل العسكري بنسبة 30 في المائة على الأقل. وفي نفس الوقت تزداد فعالية قوات المظلات التي تستخدم طائرات النقل لأن طائرة "إيل-76إم دي-90أ" تستطيع أن تحمل 3 مركبات قتالية للجنود المظليين.
وتفوق طائرة "إيل-76إم دي-90أ" شقيقتها الأكبر سنا "إيل-76إم دي" حمولة بفضل الهندسة التصميمية الجديدة للجناح، وتتفوق من حيث مدة العمل، ولها محركات جديدة تنتج المزيد من قوة الدفع (بي إس-90أ-76).
ومن جانبه أعلن قائد قوات المظلات الروسية، الجنرال أندريه سيرديوكوف عن إنشاء وسيلة جديدة لحماية مركبة الجنود المظليين "بي إم دي-4أم" من المقذوفات المضادة.
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