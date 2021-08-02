طائرة جديدة تعزز من قدرات طيران النقل العسكري الروسي

أعلن قائد عسكري عن ازدياد إمكانيات طيران النقل العسكري الروسي، وذلك نتيجة لتحديث طائرات النقل وظهور أخرى جديدة ضمن الأسطول الجوي.

وكشف قائد طيران النقل العسكري، الجنرال فلاديمير بينيديكتوف، في حديثه على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن الطائرة الجديدة "إيل-76إم دي-90أ" تتسع لـ3 مركبات قتالية للجنود المظليين بينما تتسع طائرة "إيل-76" غير المحدثة لمركبتين من طراز "بي إم دي-4إم".

وأشار إلى أن طائرات "إيل-76" المطوّرة (إيل-76إم دي-90أ) تزيد القدرة القتالية لطيران النقل العسكري بنسبة 30 في المائة على الأقل. وفي نفس الوقت تزداد فعالية قوات المظلات التي تستخدم طائرات النقل لأن طائرة "إيل-76إم دي-90أ" تستطيع أن تحمل 3 مركبات قتالية للجنود المظليين.

وتفوق طائرة "إيل-76إم دي-90أ" شقيقتها الأكبر سنا "إيل-76إم دي" حمولة بفضل الهندسة التصميمية الجديدة للجناح، وتتفوق من حيث مدة العمل، ولها محركات جديدة تنتج المزيد من قوة الدفع (بي إس-90أ-76).

ومن جانبه أعلن قائد قوات المظلات الروسية، الجنرال أندريه سيرديوكوف عن إنشاء وسيلة جديدة لحماية مركبة الجنود المظليين "بي إم دي-4أم" من المقذوفات المضادة.