انطلاق المناورات العسكرية الروسية - الأوزبكية في منطقة سورخانداريا الجبلية بأوزبكستان

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية، أن المناورات العسكرية الروسية - الأوزبكية المشتركة انطلقت، اليوم الاثنين، في ميدان "ترميز" الجبلي للتدريب بمنطقة سورخانداريا، في الجزء الجنوبي من جمهورية أوزبكستان.

وقالت القيادة في بيان لها "المناورات الروسية - الأوزبكية المشتركة انطلقت في ميدان ترميز الجبلي للتدريب، والذي يقع في منطقة سورخانداريا بجمهورية أوزبكستان. واستهلت المناورات بطابور الاصطفاف العام لعسكريي البلدين".

ثم جرى رفع علمي روسيا الاتحادية وجمهورية أوزبكستان، وبعدها عُزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وأعرب نائب رئيس أركان المنطقة العسكرية المركزية الروسية، اللواء نيكولاي تيريشينكو، ونائب وزير الدفاع لجمهورية أوزبكستان لشؤون التدريب القتالي، العقيد قدير تورسونوف، عن تمنياتهما للعسكريين بتعاون ناجح في أداء مهام التدريب القتالية؛ كما عبرا عن ثقتهما في أن المناورات المشتركة ستعزز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبعد ذلك أقام المشاركون في المناورات عرض عسكري على ساحة العرض بميدان "ترميز" لتدريب القوات.

وتستغرق المناورات 5 أيام، ويشارك فيها نحو 1.5 ألف عسكري من القوات المسلحة لجمهوريتي روسيا وأوزبكستان.

وأوضحت قيادة المنطقة المركزية العسكرية الروسية، أن العسكريين الروس سيقومون بتنفيذ المهام المخصصة لهم، باستخدام العربات المدرعة التابعة للدولة المضيفة.