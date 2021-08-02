تحطم مروحية مقاتلة في أفغانستان بعد هبوط اضطراري... صور

تحطمت مروحية أمريكية الصنع من طراز "MD-530F" تابعة لسلاح الجو الوطني الأفغاني، بعدما هبطت اضطراريا في إقليم هلمند.

ولم يسفر الحادث عن إصابة الطاقم بجروح، وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة وإجلاء الطاقم على الفور.

وزعم مسلحو حركة "طالبان" الإرهابية (المحظورة في روسيا) أنهم تمكنوا من إسقاطها، في حين أفادت قيادة القوات الحكومية أن الحادث وقع لأسباب فنية.

وانتشرت صور المروحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتبن الهبوط ناجم عن استهدافها بأسلحة خفيفة أو غيرها، كما تظهر بالصور ليست محطمة كليا.

🇦🇫 A MD530 Black Bird helicopter of the 289th unit of Afghan Air Force crashed yesterday in Bolan, Helmand province of Afghanistan.#Afghanistan pic.twitter.com/RfxQfkRn36 — The RAGEX (@theragex) July 30, 2021

يذكر أن مروحية "MD-530F" أمريكية الصنع تعتبر ثاني أكبر طائرة هليكوبتر في القوات المسلحة الأفغانية بعد الروسية "مي-17".