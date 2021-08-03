مجلة: روسيا حولت "أرماتا" إلى "قاتل حقيقي"

أحدث دبابة تي-14 "أرماتا" قادرة على مقاومة أي مركبة قتالية تابعة للناتو بنجاح. قدم هذه النتائج محللون عسكريون من الولايات المتحدة.

تعتبر دبابة القتال الرئيسية "أرماتا" تي-14 واحدة من أكثر الابتكارات الواعدة في الصناعة العسكرية الروسية. وبحسب خبراء أمريكيين، فقد زودت روسيا "أرماتا" بأحدث الوسائل التقنية، وحولت عربتها القتالية إلى "قاتل" حقيقي، حسب مجلة ناتشونال انترست.

"تم تقديم تي-14 لأول مرة خلال موكب النصر 2015 في موسكو. إنها دبابة من الجيل الجديد، تم إنشاؤها على أساس منصة أرماتا القتالية المتنوعة".

تي-14 بوزن ثمانية وأربعين طنا، يمكن أن تصل إلى سرعة تسعين كيلومتراً في الساعة. بفضل محركها القوي 1500 حصان، فهي أسرع بكثير من سابقتها تي-90. تي-14 محمية بأحدث نظام روسي للحماية الديناميكية "مالاخيت"، بالإضافة إلى أن الدبابة تستخدم مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار الحديثة والاتصالات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متنها.

سيسمح تجهيز تي-14 لها بمقاومة أحدث المركبات المدرعة المستخدمة في دول الناتو بنجاح. وبحسب خبراء عسكريين غربيين، حولت روسيا "أرماتا" إلى "قاتل باهظ الثمن".

دبابة أرماتا الروسية قاتلة باهظة الثمن، بفضل امتلاكها أفضل الخصائص في فئتها، هي قادرة على مواجهة أي دبابة تابعة للناتو في الخدمة في الوقت الحالي.

تم الإعلان مؤخرًا عن أن الدبابة ستدخل الإنتاج التسلسلي في عام 2022، بينما لا يزال عدد المركبات الجديدة قيد البحث.