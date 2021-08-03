روسيا تزود طراد الصواريخ "الأدميرال ناخيموف" بأحدث أسلحة الهجوم

ووفقا له، فإن الطراد سيحمل أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والغواصات. وأكد أن أعمال الإصلاح والتجديد للسفينة تتم في شركة "سيفماش" في إطار طلب الدولة.

وقال الوزير: "عند اكتمالها، ستتسلم البحرية الروسية سفينة مجهزة بأسلحة هجومية قوية".

في وقت سابق أفيد أنه تم نقل "الأدميرال ناخيموف" إلى السد لمواصلة تجهيز الأعمال. حاليًا ، يجري تركيب أنظمة السفن وآليات سطح السفينة. خلال المكالمة الجماعية، ستولي وزارة الدفاع الروسية اهتمامًا خاصًا لمناقشة توقيت تنفيذ المراحل الرئيسية لعقد الدولة.