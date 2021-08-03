"إف 35 بي" تهبط لأول مرة على متن حاملة الطائرات الإيطالية "كافور"

تسلمت البحرية الإيطالية أول مقاتلة شبح من طراز "إف 35 بي"، حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على متن حاملة الطائرات التابعة لها "كافور".

ويوجد عدة نسخ من مقاتلة الجيل الخامس الشبحية "إف 35" منها النسخة البحرية من الطائرة التي تحمل اسم "إف 35 بي".

وتعد إيطاليا إحدى الدول المشاركة في البرنامج المشترك لتصنيع الطائرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات إف 35 على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، هبوط أول طائرة "إف 35 بي" على متن حاملة الطائرات الإيطالية "كافور"، أثناء إبحارها في مياه خليج تارانتو، جنوب إيطاليا.

#ICYMI, the first @ItalianNavy F-35B landed on the flight deck of the ITS Cavour sailing in the Gulf of Taranto. Congratulations to our Italian partner! 🇮🇹 #F35Unites pic.twitter.com/C7V7T2gfXU — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) August 3, 2021

ووجهت الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف 35" تهنئة خاصة للبحرية الإيطالية بمناسبة حصولها على أول طائرة من هذا النوع تصلح للعمل على متن حاملات الطائرات.

يذكر أن إيطاليا أجرت تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الأطلنطي، في مارس/ آذار الماضي، لاختبار الجاهزية القتالية لمقاتلات "إف 35 بي" التي تستخدمها البحرية الأمريكية.