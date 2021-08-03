كم طائرة "إف 35" تم إنتاجها وما عدد قواعدها حول العالم؟

تصنف الطائرة الحربية "إف 35" ضمن مقاتلات الجيل الخامس، التي تم تصميمها لتكون طائرة هيمنة جوية بقدرات "شبحية"، وتشارك في تصنيعها 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتم تصنيع الطائرة من خلال برنامج مشترك بين الدول الـ 15 ولذلك يطلق عليها المقاتلة المشتركة "إف 35"، وكانت تركيا جزءا من البرنامج قبل أن يتم استبعادها بسبب صفقة عسكرية مع روسيا.

وتعد القدرات الشبحية من أهم مميزات مقاتلات إف 35، إضافة إلى ميزة الإقلاع والهبوط العمودي للطائرة، الذي يمكنها من العمل على متن حاملات الطائرات، وفقا لتقرير عن مقاتلات إف 35 تم نشره على الموقع الرسمي للطائرة.

ما هو عدد مقاتلات "إف 35"؟

وصل عدد الطائرات التي تم إنتاجها من الطائرة حتى الآن إلى أكثر من 670 طائرة حربية.

ووصل عدد ساعات طيران المقاتلات التي تم إنتاجها حتى الآن إلى أكثر من 427 ساعة طيران.

ما عدد قواعد مقاتلات "إف 35" حول العالم؟

حصلت العديد من الدول على المقاتلة الشبحية "إف 35" وأصبح عدد القواعد الأرضية الخاصة بتشغيلها حول العالم 28 قاعدة.

© AP Photo / Eugene Hoshiko مقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية

كما تعمل النسخة المخصصة لحاملات الطائرات وهي "إف 35 بي" على متن العديد من حاملات الطائرات حول العالم ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والإيطالية "كافور" وحاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث".

ما هو عدد طياري "إف 35" والأطقم التابعة لها؟

أصبح عدد الطيارين المؤهلين لقيادة مقاتلات "إف 35" بطرازاتها المختلفة يتجاوز 1440 طيار.

أما الأطقم الخاصة بصيانة تلك المقاتلات فيتجاوز 10 آلاف و850 فرد.

ما هي الدول المشاركة في تصنيع "إف 35"؟

تشارك في تصنيع المقاتلة الشبحية الأمريكية 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للمقاتلة "إف 35".

وتشمل تلك الدول كل من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان.

كما تشمل هولندا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي مميزاتها الفنية؟

تم تصميم مقاتلات "إف 35" لتكون طائرات هيمنة جوية يمكنها مواجهة أحدث المقاتلات الحربية المنافسة في حروب القرن الحادي والعشرين.

وتتميز تلك المقاتلة بقدرتها على مشاركة بيانات المعركة مع مراكز القيادة والطائرات الأخرى أثناء القتال، وهو ما يعد ميزة كبيرة تساعد القادة في اتخاذ قرارات مصيرية بصورة دقيقة وفقا لتكتيكات الحروب المشتركة.

ويقول الموقع الرسمي للطائرة إن القدرات التقنية المتطورة للطائرة "إف 35" يمثل ميزة مهمة بالنسبة لتخفيض تكاليف تنفيذ المهام الجوية، مشيرة إلى أن طائرة واحدة من هذا الطراز يمكنها تنفيذ نطاق واسع من المهام التي يتطلب تنفيذها عددا كبيرا من المقاتلات الحربية الأخرى الأقل تطورا، إضافة إلى امتلاكها ترسانة كبيرة من الأسلحة الآلية تسمح بتنفيذ العديد من المهام.

لماذا تم استبعاد تركيا من برنامج "إف 35"؟

كانت تركيا إحدى الدول المشاركة في تصنيع المقاتلة إف 35، حتى أبرمت صفقة الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

وتسببت تلك الصفقة في أزمة كبيرة بين أنقرة وواشنطن، التي قررت استبعادها من برنامج تصنيع الطائرة لهذا السبب.