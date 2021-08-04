طواقم روسية تتدرب على مركبات مشاة قتالية ودبابات بعجلات صينية... فيديو

يتم تدريب جنود المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا الاتحادية على تشغيل المركبات المدرعة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، استعدادًا للتمرين الروسي الصيني المشترك Sibu / Interaction-2021.

يظهر في مقطع الفيديو الخاص بوزارة الدفاع الروسية كيف تتدرب الطواقم الروسية على مركبة المشاة القتالية ذات العجلات ZBL-08 (8x8) ودبابة ZTL-11 ذات العجلات في أحد حقول التدريب في منطقة نينسا هويسكا ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية.

يساعد مدربو جيش التحرير الشعبي الصيني في التدرب على المركبات غير المألوفة سابقًا. تتدرب الأطقم على القيادة وكذلك إطلاق النار من البنادق والمدافع الرشاشة.

ZBL-08 ، هي نظير لـ بي تي إر-82أ المحلية، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة، على سبيل المثال، خلال تمرين "فوستوك-2018".

وهي تختلف عن "بي تي إر-82أ" في التصميم: على سبيل المثال، توجد حجرة المحرك في مقدمة العلبة على اليمين وفتحة هبوط تؤدي إلى حجرة القوات في المؤخرة.