خبير: روسيا تبتكر سلاحا خطيرا

وأشار الجنرال فلاديمير زارودنيتسكي في مقال نشرته مجلة "الفكر العسكري" إلى أن من الأسلحة المبتكرة التي تعمل روسيا على صنعها صاروخ "خا-95".

وكشف مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" أن صاروخ "خا-95"، وهو سريع جدا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت، يُصنع للطائرات القاذفة "تو-22إم3إم" و"تو-160إم" والطائرة القاذفة الجديدة التي سترى النور في المستقبل. وقد تمت صناعة عدد من النماذج التجريبية من صاروخ "خا-95"، وبدئ باختبارها في الجو.

ولفت الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور بارانيتس في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى وجود "الشقيق الأصغر" لصاروخ "خا-95" وهو صاروخ "خا-101". وقد أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو أن مداه يبلغ 4.5 ألف كيلومترا. أما الصاروخ الجديد فلا بد أن يستطيع التحليق لمسافة أطول.

وأضاف الخبير: إذا اجتاز صاروخ "خا-95" الاختبارات بنجاح ودخل الخدمة العسكرية فسوف تحصل القوات الجوية الروسية على سلاح خطير يمكّنها من ضرب العدو على بعد كبير، أي أن الطائرات التي تطلق هذه الصواريخ تكون في مأمن من مضادات الطيران.