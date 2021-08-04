مجلة: روسيا لن تحتاج إلى العديد من طائرات "سو-57" للانتصار بالحرب مع الولايات المتحدة

قال الخبير العسكري ديفيد أكس إن عددًا صغيرًا من مقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57 يكفي روسيا للفوز في حرب جوية مع الولايات المتحدة.

يمكن استخدام المقاتلة كقناص على ارتفاعات عالية وسرعة عالية وبعيد المنال يمكنه إسقاط طائرات ورادارات العدو بسهولة، كما أشار المؤلف في مقالته في مجلة ناتشونال إنترست يمكن لهذه الطائرة تغيير توازن القوة في الجو بسرعة نظرًا لمزاياها على القاذفة الأمريكية F-22 و F-35 و B-2.

مدى الذخيرة الروسية يتجاوز مدى صواريخ الخصم. الشخص الوحيد الذي يمكنه التنافس مع المقاتلة الروسية في السرعة والمراوغة هو F-22 . ومع ذلك، حتى هنا نتيجة القتال غير معروفة: فالطائرة الروسية قادرة، بالاعتماد على ميزات التخفي والارتفاع والسرعة ومدى الطيران، على اختراق الدفاعات وضرب الأهداف الضعيفة خلف خطوط العدو بصواريخ بعيدة المدى.