سقطت بعد الغسيل..الكشف عن سبب تحطم المقاتلة الأمريكية "إف 22"

حدد السبب الذي كان وراء سقوط المقاتلة الأمريكية "إف 22" بالقرب من قاعدة إيجلين الجوية في فلوريدا، بعد مضي عام على الحادثة.

ففي تصريح للمتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية لموقع Airforce times، فقد تم تحديد السبب وراء الحادث.

وبحسب التصريح فإن سبب الحادث يعود الى خطأ في الصيانة بعد غسل المقاتلة.

هذا ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء الخطأ في عملية الصيانة، الى أنه من المعروف بعد إقلاع المقاتلة، لاحظ الطيار إشارة تحذير من نظام التحكم في الطيران، لكنه قرر الإقلاع. بعد ذلك بوقت قصير، بدأ الطيار يواجه صعوبات في التحكم وأعلن حالة الطوارئ. وانتظر حتى يتم الاتفاق على خطة استعادة النظام، ولكن في النهاية كان عليه أن ينقذ نفسه. ونجا الطيار وأصيب بعدد من الإصابات الطفيفة.

هذا وقدرت أضرار تحطم المقاتلة بحوالي 201 مليون دولار.