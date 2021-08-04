رغم جائحة كورونا... روسيا تنفذ التزاماتها تجاه مستوردي الأسلحة

تمنكت الصناعة الدفاعية الروسية من تنفيذ جميع التزاماتها تجاه القوات المسلحة والتزاماتها المتعلقة بالتعاون العسكري التقني مع دول العالم في عام 2020، على الرغم من العراقيل الناجمة بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في حديثه لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، إن الصناعة العسكرية الروسية لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بتزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة المطلوبة فحسب، بل نفذت أيضا التزاماتها المتعلقة بالتعاون العسكري التقني مع دول العالم. وتم ذلك حسب توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين.

وكشف وزير الدفاع أن حوالي مليوني مهندس وعامل اضطروا إلى التوقف عن العمل في غالبية المصانع العسكرية الروسية لمدة محددة بسبب جائحة كورونا، التي أوقفت العمل على صنع الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة للقوات المسلحة الروسية ومستوردي الأسلحة في الخارج، مشيرا إلى أنه كان من الممكن ألا يحصل كل من القوات المسلحة الروسية وقوات الدول الأخرى على ما قيمته 1.5 تريليون روبل في الموعد المحدد.

وتم حل المشكلة بعد أن أصدر الرئيس فلاديمير بوتين قرارا بشأن استئناف إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة في ظروف العمل الآمنة. وبعد صدور القرار استعادت وتيرة العمل في جميع المصانع العسكرية إيقاعها المعتاد في زمن قصير.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، أن الشركة وقعت عقودا بقيمة تزيد عن 230 مليار روبل (أي ما يعادل نحو 3.11 مليار دولار أمريكي) في معرض "ماكس 2021" الجوي، وهي القيمة التي تجاوزت كل التوقعات.

وقال تشيميزوف للصحفيين: "إن نتائج المعرض الجوي فاقت كل التوقعات، لقد وقعت شركتنا مع الشركاء عقودا بقيمة أكثر من 230 مليار روبل".

ووفقا للبيان الذي أصدرته شركة "روستيخ" فإن، "شركة روس أبورون إكسبورت، وقعت 13 عقدا لتوريد منتجات عسكرية روسية بقيمة تزيد عن مليار يورو. وتشمل القائمة مقاتلات "سوخوي 30 إس إم آي"، ومروحيات من طراز "مي35 إي"، و"مي17 في 5" ورادارات، بالإضافة إلى أسلحة طائرات حديثة ومدرعات ومركبات".

Meet the first unmanned participant of MAKS 💁



With the height of 1.2 m its name is the BAS-200. This is a helicopter-type drone and the first unmanned vehicle of the flight program in the history of the MAKS air show.



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وقدمت شركة "روستيخ" (الشركة الحكومية لتعزيز عملية تصميم وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية) حوالي 500 عينة من منتجاتها في المعرض الجوي، بما في ذلك نحو 50 منتجا مطورا جديدا، مثل: الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار والطيران الإلكتروني والمحركات وغير ذلك. ومن بينها طائرة "سوخوي" (تشيك ميت) التكتيكية الجديدة، التي أصبح عرضها حدثًا عالميًا.