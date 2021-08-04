بريطانيا تتجنب المواجهة العسكرية مع الصين

قالت صحيفة صينية إن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" تجنبت الصدام مع بكين، أثناء عبورها مياه بحر الصين الجنوبي مع القوة البحرية المرافقة لها.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الأربعاء، أن "كوين إليزابيث" لم تقترب من الجزر الصناعية، التي تنشئها بكين في بحر الصين الجنوبي، خلال عبورها تلك المنطقة.

© AFP 2021 / ROY ISSA حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء وجودها في قبرص خلال عملية حشد طويلة الأمد حول العالم في يويوليو 2021

وتابعت الصحيفة الصينية في تقرير عن بحر الصين الجنوبي: "تجنبت حاملة الطائرات البريطانية تحدي بكين بصورة مباشرة بالعبور من المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي"، مشيرة إلى قول مصدر مقرب من الجيش الصيني أن التصرف البريطاني لاقى رضى بكين.

ماذا يعني التصرف البريطاني؟

يعني ذلك أن حاملة الطائرات البريطانية والقوة البحرية المرافقة لها لم تتبع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مسار عبورها في مياه بحر الصين الجنوبي.

متى وصلت كوين إليزابيث إلى بحر الصين الجنوبي؟

تقوم حاملة الطائرات البريطانية بجولة عالمية تشمل عدة دول، وقامت خلالها بدخول بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي، لكنها غادرت متجهة إلى بحر الفلبين، أمس الاثنين.

© REUTERS / Russell Cheyne حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث"

ولفتت الصحيفة إلى ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصدر عسكري بريطاني قوله إنه لم يكن هناك خطط لإشعال مواجهة بحرية مع الصين في بحر الصين الجنوبي، إثر تحذيرات صينية من التصعيد.

ماذا تفعل كوين إليزابيث في مهمتها العالمية؟

انطلقت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في مهمة عالمية تشارك خلالها في تدريبات عسكرية مع عدة دول.

We are now through the Luzon Strait and into the Philippine Sea 🇵🇭 🌏



Another iconic transit ticked off! #CSG21

🇬🇮 Strait of Gibraltar ✅

🇮🇹 Strait of Messina ✅

🇪🇬 Suez Canal ✅

🇩🇯🇾🇪🇪🇷 Bab al-Mandeb Strait ✅

🇸🇬 Malacca Strait ✅

🇵🇭 Luzon Strait ✅ pic.twitter.com/2ePdtCkW8M — HMS Queen Elizabeth🇬🇧 (@HMSQNLZ) August 2, 2021

ومن المقرر أن تقطع حاملة الطائرات البريطانية مسافة 42 ألف كيلومتر في مهمة تستمر حتى نهاية العام، تشمل تدريبات مع البحرية الأمريكية والأسترالية والفرنسية واليابانية، في بحر الفلبين، بحسب الصحيفة الصينية.

ما هو سبب الخلاف بين واشنطن وبكين في بحر الصين الجنوبي؟

تفرض الصين سيادتها على مناطق بحرية في بحر الصين الجنوبي وتنشئ جزر صناعية في تلك المنطقة، وهو الأمر الذي تعارضه واشنطن وتؤكد أنه يعيق حركة الملاحة العالمية.

ومنذ عام 2015، أرسلت البحرية الأمريكية سفنها نحو 40 مرة لعبور تلك المنطقة المتنازع عليها للتأكيد على ما تقول إنه حرية الملاحة العالمية.

ما هو موقف الصين من عمليات عبور السفن للمنطقة؟

تؤكد الصين أنها ترحب بمشاركة أي دولة في التدريبات الخاصة بتأمين حرية الملاحة العالمية في المنطقة، لكنها ترفض أي وجود عسكري بحري يهدف إلى التصعيد، وتؤكدا أنها ستتعامل معه بحزم.

© AFP 2021 / Mark Schiefelbein / POOL الأسطول الصيني- غواصة مشروع 094 "لونغ مارتش 15" (Long March 15)

ما هي قدرات حاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث؟

تصنف بأنها أضخم سفينة حربية بريطانية حتى الآن، وهي الأكثر تطورا في الأسطول الملكي البريطاني.

وتحمل السفينة الضخمة عشرات المقاتلات الحربية بينها 24 مقاتلة طراز "إف 35 بي" الشبحية المخصصة لحاملات الطائرات إضافة إلى 14 مروحية.