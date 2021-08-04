مقارنة عسكرية بين الأسطولين الصيني والبريطاني

تسبب عبور حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" لمنطقة بحر الصين الجنوبي في تسليط الضوء على قدرات الأسطولين الصيني والبريطاني، خاصة بعدما ذكرت بعض الصحف الصينية أن بريطانيا تجنبت الدخول في مواجهة بحرية مع الصين في تلك المنطقة.

يأتي ذلك بعدما تحدثت صحف صينية عن أن السفينة العملاقة "كوين إليزابيث" والقوة البحرية المرافقة لها تجنبت تحدي الصين أثناء عبورها تلك المنطقة.

كما ذكرت بعض الصحف البريطانية أن بريطانيا لم يكن لديها خطط بشأن الدخول في مواجهة عسكرية مع الأسطول الصيني في بحر الصين الجنوبي، خاصة بعد تحذير الصين من أي خطوات استفزازية.

ما هي قدرات الأسطول الصيني؟

تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لكن أسطولها البحري، هو الأضخم عالميا بـ 777 وحدة بحرية، كما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في تقرير عن أقوى الأساطيل الحربية في العالم.

وتضم القوة البحرية للأسطول الصيني حاملتي طائرات و50 مدمرة، و46 فرقاطة، إضافة إلى 79 كورفيت.

أما قوات الغواصات التابعة للأسطول الصيني فتضم 79 غواصة، وهو ما يجعلها أضخم قوة غواصات في العالم.

© Sputnik . ALEXANDER GALPREN مدمرة صواريخ طراز "تايب 052 سي" تابعة للأسطول البحري الصيني

ويمتلك الأسطول الصيني 123 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية، وفقا للإحصائيات العالمية المعلنة.

ما هي قدرات الأسطول البريطاني؟

يصنف الجيش البريطاني ضمن أقوى 8 جيوش في العالم، لكن الأسطول الملكي البريطاني يأتي في المرتبة رقم 28 عالميا، ويصل عدد وحدات البحرية إلى 88 وحدة بحرية.

© AP Photo / Ariel Schalit سفينة بريطانية

ويمتلك الأسطول البريطاني حاملتي طائرات إحداهما حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي عبرت بحر الصين الجنوبي، متجهة إلى بحر الفلبين أمس الاثنين ضمن جولة عالمية تستمر حتى نهاية العام الجاري.

كما يمتلك الأسطول البريطاني 6 مدمرات و13 فرقاطة و11 غواصة، إضافة إلى 25 سفينة دورية و13 كاسحة ألغام بحرية.

هل يمكن أن تحدث مواجهة عسكرية بين الأسطولين الصيني والبريطاني؟

تحذر الصين من أي تصرفات استفزازية لها أهداف، يمكن أن تقوم بها السفن الحربية التي تمر تلك المنطقة.

وقبل دخول حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" إلى المنطقة حذرت الصين من التصعيد وأكدت أنها سترد بحزم على أي عمل استفزازي.

ورغم أن العديد من السفن الحربية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" شاركت فيما تقول إنه عمليات مرور بمنطقة بحر الصين الجنوبي للتأكيد على حرية الملاحة البحرية بتلك المنطقة، فإن "كوين إليزابيث" تجنبت الصدام مع الصين خلال عبورها وتجنبت المرور بالقرب من الجزر الصناعية التي تنشئها الصين، وهو التصرف الذي لاقى استحسان من بكين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.