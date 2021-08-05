لا مثيل لها... خبير يشيد بإمكانيات مركبة الجنود المظليين الروس الجديدة

دخلت عربة مدرعة لا يوجد لها مثيل، وفقا لمصدر صناعي عسكري، الخدمة العسكرية في صفوف قوات المظلات الروسية.

وتحمل العربة المدرعة الجديدة اسم "تايفون-في دي في". وقال المصدر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن أولى دفعات مدرعات "تايفون-في دي في" ستصل إلى قوات المظلات في أقرب وقت.

ونوه الخبير العسكري، يوري كنوتوف، في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن قوات المظلات لم تملك آلية تماثل "تايفون-في دي في" حتى الآن. وقال الخبير عن إمكانيات مركبة الجنود المظليين الجديدة إن دروع عربة "تايفون" الجديدة توفر المزيد من الحماية لطاقمها، ومحركها قوي جدا. وتتميز العربة المدرعة الجديدة بقوة نيرانها وقدراتها الحركية أيضا.

وأشار الخبير إلى أن "تايفون-في دي في" تنتمي إلى الجيل الجديد، الصاعد، من الآليات المدرعة، وتملك إمكانيات غير مسبوقة.

وتستطيع عربة "تايفون" الجديدة أن تسير بسرعة 100 كيلو متر. وتقدَّر قوة محركها "كاماز-650.10-350" بـ350 قوة حصانية. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1200 كيلو متر. ويمكن إنزالها من الطائرة إلى الأرض بالباراشوت. وتستطيع دروعها مقاومة انفجار 6 كيلو غرامات من مادة التروتيل تحت العجلة وانفجار 4 كيلو غرامات من التروتيل تحت السطح السفلي.

أما عن تسليحها فتحتوي عربة "تايفون"، التي صنعتها روسيا لقوات المظلات، على مدفع عيار 30 ملم الذي يقدر على إصابة أهداف على بعد كبير لا تصله قذائف المدافع الأخرى من هذا العيار، ويستطيع إطلاق قذائفه أثناء الحركة في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة.