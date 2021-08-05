صحيفة صينية تقارن بين منظومة "إس-500" الروسية ونظيراتها الصينية

أشادت صحيفة صينية بقدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة "إس-500"، وأشارت إلى أنها تتفوق على نظيراتها الصينية.

وقالت صحيفة "دي بيبر" الصينية، إن بكين أنتجت عدة وسائط دفاع جوي جديدة منها HQ-9B وHQ-22 وHQ-19، وأشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي الصينية لا تستطيع مجاراة منظومة "إس-500" الروسية، التي تجمع بين إمكانيات الدفاع الجوي وإمكانيات الدفاع الفضائي.

ولأن منظومة "إس-500" تفوق كفاءة وسائط الدفاع الجوي الصينية الصنع، فإن الصين يجب أن تفكر في اقتناء المنظومة الروسية المتفوقة، وفقا لـ"دي بيبر".

وتنتمي منظومة "إس-500" إلى الجيل الجديد من منظومات صواريخ "أرض – جو" وتتلخص وظيفتها الأساسية في اعتراض الصواريخ البالستية المعتدية. كما تستطيع "إس-500" اكتشاف الصواريخ البالستية على بعد 2000 كيلومتر. كما تستطيع منظومة "إس-500" التعامل مع الأهداف الأيرودينامية (الطائرات) والصواريخ الجوالة "كروز" أيضا، وتقدر على تدمير الصواريخ المعتدية أو الطائرات على بعد 600 كيلومتر.

وتضم منظومة "إس-500" أيضا صواريخ مخصصة لمكافحة أقمار العدو الصناعية.