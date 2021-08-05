مجلة أمريكية: الغواصات الروسية المزودة بصواريخ تفوق سرعة الصوت تعتبر "تهديدا خطيرا"

تعتزم روسيا تزويد غواصات مشروع "885M Yasen" بصواريخ كروز "زيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، الأمر الذي قد يشكل تهديدا خطيرا، قبل كل شيء، لدول الناتو في أوروبا الشرقية، بحسب ما نشرت مجلة أمريكية.

ونشرت مجلة The National Interest، مقالا تحدث فيه كاتب المقال، كريس أوزبورن، عن خطورة هذه الغواصات.

وذكر الكاتب في مقاله أن أول سفينة تم بناؤها وفقا للمشروع المحدث 885M، الغواصة النووية نوفوسيبيرسك، تم إطلاقها في ديسمبر 2019. وهي مسلحة بصواريخ "Onyx" الأسرع من الصوت وصواريخ "كاليبر كروز". وإذا تمت إضافة صاروخ كروز "تسيركون" الفرط صوتي إلى السلاح الرئيسي، فإن الغواصة ستصبح تهديدا خطيرا.

وكتب أوزبورن أنه على الرغم من المحاولات العديدة لابتكار طرق لمواجهة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلا أنها تظل "خطيرة للغاية". وإطلاقها من الغواصات يشكل تهديدا إضافيا. فيمكن تحديد قاذفات أرضية مسبقا. إلا أنه من الصعب تعقب الغواصات.

هناك مشكلة أخرى، هي أن التقنيات الحديثة منخفضة الضوضاء تسمح للغواصات بالتحرك دون أن يلاحظها أحد تقريبًا. على عكس السفن السطحية، التي يمكن تتبعها بسرعة، فهي قادرة على الاقتراب من المناطق الساحلية المعرضة للخطر.

ويؤكد المؤلف أن إضافة أسلحة تفوق سرعة الصوت إلى التسلح الحالي للغواصات سيؤدي إلى تفاقم التهديد الحالي، وهو بالفعل "كبير". فإطلاق الصواريخ من المحيط يضع العديد من الأهداف المحتملة على البر الرئيسي عرضة للخطر.