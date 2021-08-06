شركة "مروحيات روسيا" تعقد اتفاقا مع الدفاع الروسية لتطوير الطائرات

أعلن مدير شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوجينسكي، توقيع اتفاق مع وزارة الدفاع الروسية لتطوير مروحيات من طراز "كا 52 إم"، والذي سيبقى ساريا حتى عام 2023.

وقال بوجينسكي لوكالة "سبوتنيك": "لقد وقعنا عقدا لمواصلة أعمال تطوير مروحيات من طراز "كا 52 إم" وهذا العمل جار ويجب أن يكتمل في عام 2023 ونحن الآن بصدد القيام بإصدار نسخة موحدة".

وأشار المدير إلى أنه في إطار أعمال التطوير السابقة للطائرة المروحية "كا 52 إم"، قامت الشركة ببناء أربعة نماذج مختلقة.

وأضاف بوجينسكي قائلا: "مهمتنا الآن هي توحيد هذا الطراز التقليدي".

وتضم شركة روسيا للمروحيات 5 مصانع لإنتاج المروحيات ومكتبي تصميم ومصانع لإنتاج المواد التي تدخل في صناعة المروحيات ومصانع لإصلاح المروحيات، وشركة خدمات ما بعد البيع.