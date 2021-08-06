طائرات سلاح الجو الروسي تزداد قدرة على تحقيق المهمة القتالية... وزير الدفاع يشرح السبب

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تقليص مدة تحميل المهمة المطلوب تحقيقها لأسلحة الطائرة ثلاث مرات.

وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" بأن المقصود بالطائرة التي ازدادت قدرة على تحقيق المهمة المطروحة عليها هي قاذفة القنابل "سو-34".

وقال وزير الدفاع، خلال زيارته إلى مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك، إن مدة تحميل المهمة المطلوب تحقيقها لأسلحة هذه الطائرة تقلصت ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الماضية.

وأضاف: "استوعبنا أنواعا جديدة في غاية الفعالية من الأسلحة العصرية في هذه الطائرة".

وذكر تلفزيون "زفيزدا"، نقلا عن وزير الدفاع، أن تحميل المهمة المطلوب تحقيقها أثناء الطلعة الجوية تم في وقت سابق قبل إقلاع الطائرة، في حين يمكن أن يتغير الوضع أثناء قيام الطائرة برحلتها. أما الآن فيتم تحميل المهمة لأسلحة الطائرة أثناء تحليقها في الجو.

وأشار إلى أن طائرات من طراز "سو-34" شاركت في الحرب على الإرهاب في سوريا.