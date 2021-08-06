تحديد موعد وصول أحدث صاروخ عابر للقارات إلى القوات الروسية

حدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، موعد استلام القوات الاستراتيجية الروسية صواريخ من طراز "سارمات".

صاروخ "سارمات" ، هو صاروخ بالستي بعيد المدى جديد يستطيع الوصول إلى قارات بعيدة. وتبدأ روسيا اختباره في الجو في العام الحالي 2021. ويجب أن يجتاز الصاروخ الجديد الاختبار النهائي في عام 2022. وفي العام نفسه، يجب أن يصل إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، حسب وزير الدفاع الروسي.

وزار وزير الدفاع مصنع الصواريخ في مدينة كراسنويارسك في 6 أغسطس/آب ليتفقد وحداته الإنتاجية ويتلقى تقريرا من إدارة المصنع عن تصنيع صواريخ "سارمات".

وقال الوزير شويغو ردا على سؤال وجهته له "سبوتنيك"، إن هذا العام سيشهد أول اختبار للصاروخ الجديد في الجو، بينما يجب أن يشهد عام 2022 الاختبار النهائي. وفي العام نفسه، يجب أن يدخل الصاروخ الجديد الخدمة العسكرية في صفوف قوات الصواريخ الاستراتيجية.

ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا لأضخم صاروخ حربي في العالم يعرف باسم "فويفودا"، ويقدر على حمل 10 رؤوس نووية أو ما يزيد، ويمكنه أن يصل إلى أهدافه عبر القطبين الشمالي والجنوبي.