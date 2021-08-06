كاسحة الألغام البحرية الروسية "إيفان غولوبيتس" في طريقها إلى البحر المتوسط

أعلنت قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، أن كاسحة الألغام البحرية الروسية "إيفان غولوبيتس" تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط عابرة مضيق البوسفور والدردنيل.

وقال القسم الإعلامي التابع لأسطول البحر الأسود في بيان اليوم الجمعة: "يقوم طاقم كاسحة الألغام البحرية الروسية "إيفان غولوبيتس" التابع لأسطول البحر الأسود الروسي بعبور مضيق البوسفور والدردنيل الذي يربط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وذلك للانضمام إلى التجمع الدائم للقوات البحرية الروسية فيما يطلق عليه اصطلاح "المنطقة البحرية البعيدة".

وخلال الإبحار أجرى طاقم السفينة عددا من التدريبات في ميادين التدريب القتالي في البحر الأسود.

ويأتي هذا في إطار عملية التناوب المجدولة لقوات التجمع البحري الروسي الدائم في البحر الأبيض المتوسط .