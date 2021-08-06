قاذفات روسية مدمرة تقصف أهدافا افتراضية لمواقع إرهابيين... فيديو

ويظهر فيديو كيف انطلقت إحدى القاذفات الروسية وحلقت فوق النقاط المستهدفة برفقة مقاتلات روسية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أعلن يوم أمس الخميس أن بلاده ستزيد من إمدادات الأسلحة لدول آسيا الوسطى وسط التصعيد في أفغانستان.

وقال غيراسيموف خلال لقائه بنظيره الأوزبكستاني: "من أجل الاستجابة لتفاقم الوضع في المنطقة وممارسة إجراءات لصد التهديدات الإرهابية، تم التخطيط لعدد من التدريبات المشتركة في كل من أراضي أوزبكستان وأراضي طاجيكستان. ونُظمت إمدادات إضافية من الأسلحة والمعدات العسكرية في إطار المساعدة العسكرية التقنية".