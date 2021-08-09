البحرية الروسية تحصل على 3 غواصات نووية جديدة

قال مصدر في صناعة بناء السفن لوكالة "سبوتنيك"، إن البحرية الروسية ستحصل على ثلاث غواصات نووية دفعة واحدة بحلول نهاية عام 2021.

وقال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لشركة "سفماش"، في 30 يوليو/تموز، إن الشركة تخطط لتشغيل ثلاث غواصات بحلول نهاية هذا العام، دون تحديد أي منها.

وأوضح المصدر، نحن نتحدث عن الغواصة الاستراتيجية "كنياز أوليغ" (مشروع 955أ، "بوري- أ")، ومتعددة الأغراض "نوفوسيبيرسك" (المشروع 885إم ، "ياسين- إم") وناقلة الغواصة المسيرة "بوسيدون"، "بيلغرود" (مشروع 09852).

وبحسب المصدر، فإن "كنياز أوليغ" ستسلم إلى الأسطول في سبتمبر/أيلول من هذا العام، و"نوفوسيبيرسك" في ديسمبر/كانون الأول.

وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري، في أبريل/نيسان، إن بيلغورود ستكمل الاختبارات بحلول سبتمبر من هذا العام.