مروحية روسية جديدة لنقل القوات الخاصة... أكثر مروحيات النقل تسليحا وحماية

وتحمل المروحية الجديدة اسم "أ إم تي شي- في إن" وهي مشتقّة من مروحية "مي-8". وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إن مروحية "أ إم تي شي- في إن" هي مروحية النقل العسكرية الأكثر تسليحا وحماية في العالم.

وتتسلح مروحية النقل الجديدة بعدة مدافع رشاشة أهمها رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم الذي يستطيع اختراق جدار من الطوب وتدمير آليات مدرعة خفيفة. يمكن للرامي أن يتصل بالطيار من دون أن يتوقف عن إطلاق النار من خلال الضغط على المفتاح الخاص بالقدم.

ومن أجل حماية ركاب المروحية يمكن تشكيل "الشرنقة" من دروع مصنوعة من النسيج الأراميدي وهي دروع خفيفة ولكنها تقاوم الشظايا والرصاصات.

ومن أجل حماية المروحية من الصواريخ المضادة يوجد في مقدمتها جهاز الليزر الذي يكتشف الصواريخ المهاجمة ويجعلها تحيد عن مسارها. وتوجد أيضا مصائد أشعة تحت الحمراء لاعتراض الصواريخ الموجهة حراريا.

ويمكن أن تبلغ سرعة المروحية الجديدة 270 كيلومترا في الساعة بينما تبلغ سرعة مروحية "مي-8" 240 كيلومترا في الساعة. ومن مميزات مروحية "أ إم تي شي- في إن" أنها تستطيع التحرك بجانبها إلى الأمام.

وتستطيع مروحية "أ إم تي شي- في إن" أن تهبط إلى ارتفاع 60 مترا بشكل أوتوماتيكي. وتقوم المروحية بالهبوط بنفسها دون مشاركة الطيار في وضع صعب، عندما تكون الظروف الجوية، مثلا، رديئة.

وأنجزت المروحية الخاصة بالقوات الخاصة رحلتها الجوية الأولى في بداية أغسطس/آب 2021.