إعلام: روسيا بصدد إنشاء روبوت مطلق للصواريخ

وكشف ألكسندر سميرنوف، المدير العام لمؤسسة "سبلاف" الروسية المصنعة لراجمات الصواريخ، لـ"سبوتنيك"، أن "راجمات الصواريخ الحديثة "تورنادو" تحتوي على ما يمكن أن يصبح حجر الأساس لراجمة صواريخ أوتوماتيكية تؤدي عملها بنفسها، مثل الروبوت (الإنسان الآلي)".

واعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن "صانع راجمات الصواريخ الروسية كشف أن روسيا بصدد إنشاء آلة ترمي أهدافا يزمع تدميرها بالقذائف الصاروخية بنفسها دون مشاركة الإنسان".

وبحسب المجلة فإن ما أسمته بـ"روبوت كاتيوشا" (نسبة إلى راجمة القذائف الصاروخية الروسية الأولى) سيتمكن من الوصول إلى جبهة القتال في سيارة أوتوماتيكية يقودها إنسان الآلي.

وتجدر الإشارة إلى أن راجمة "ترونادو" مزودة بنظام تحكم متطور ولها نوعان، "تورنادو- غي" عيار 122 ملم و"تورنادو- إس" عيار 300 ملم.