مجلة تتحدث عن أفضل مقاتلة روسية

بفضل التحديث، يمكن تسمية المقاتلة فائقة المناورة "سو-35إس" متعددة الأغراض بأنها أفضل مقاتلة روسية لاكتساب التفوق الجوي دون تقنيات التخفي، إذ تتميز بمزيج من التنوع والفعالية.

توصل إلى هذا الاستنتاج الكاتب في مجلة "The National Interest"، مارك إيبسكوبوس.

ويذكر الكاتب بسلف "سو-35" مقاتلة "سو-27"، التي تلقت محركات جديدة وإلكترونيات طيران وديناميكا هوائية محسّنة خلال التحديث العميق. تمت أول رحلة لطائرة "سو-35" التجريبية في عام 2008.

يستعرض مارك إيبسكوبوس الخصائص الرئيسية لطائرة "سو-35إس" ويلاحظ أن المقاتلة تتفوق على العديد من نظيراتها من الجيل الرابع وحتى الجيل الخامس "F-22 Raptor" الأمريكية، بحمولتها الهائلة و"تسليحها المرن بشكل مدهش".

يؤكد الكاتب أن الحمولة القتالية للطائرة "سو-35إس" تصل إلى 8000 كغ. يمكن تشتيتها عبر 12 نقطة تعليق. نظرًا لوجود مدفع جوي عيار 30 ملم وأنواع مختلفة من الذخائر الموجهة وغير الموجهة وصواريخ جو - أرض بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى وجو - جو، يمكن للمقاتلة تنفيذ ضربات جوية بنجاح ضد أي هدف.