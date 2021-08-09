مجلة تتحدث عن أفضل مقاتلة روسية

توصل إلى هذا الاستنتاج الكاتب في مجلة "The National Interest"، مارك إيبسكوبوس.
ويذكر الكاتب بسلف "سو-35" مقاتلة "سو-27"، التي تلقت محركات جديدة وإلكترونيات طيران وديناميكا هوائية محسّنة خلال التحديث العميق. تمت أول رحلة لطائرة "سو-35" التجريبية في عام 2008.
يستعرض مارك إيبسكوبوس الخصائص الرئيسية لطائرة "سو-35إس" ويلاحظ أن المقاتلة تتفوق على العديد من نظيراتها من الجيل الرابع وحتى الجيل الخامس "F-22 Raptor" الأمريكية، بحمولتها الهائلة و"تسليحها المرن بشكل مدهش".
يؤكد الكاتب أن الحمولة القتالية للطائرة "سو-35إس" تصل إلى 8000 كغ. يمكن تشتيتها عبر 12 نقطة تعليق. نظرًا لوجود مدفع جوي عيار 30 ملم وأنواع مختلفة من الذخائر الموجهة وغير الموجهة وصواريخ جو - أرض بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى وجو - جو، يمكن للمقاتلة تنفيذ ضربات جوية بنجاح ضد أي هدف.
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