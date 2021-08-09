تدريبات مشتركة "روسية - أوزبكية" للكشف عن المسلحين المتسللين عبر الحدود

تم استخدام"تايفون-كي" وبي تي إر-82 ومي-35إم خلال التدريبات المشتركة "يوغ- 2021" للجيش الأوزبكي والروسي في منطقة الحدود مع أفغانستان.

وفقًا لإدارة الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الدفاع الروسية، قامت المجموعة المتحدة بعملية خاصة لمنع الجماعات المسلحة غير الشرعية من عبور حدود الدولة.

وأثناء تنفيذ المهام، تم اكتشاف "المسلحين" الذين حاولوا التسلل باستخدام طائرات مسيرة، وتم حصارهم في القرية والقضاء عليهم.

استخدمت وحدات أوزبكستان بنشاط المعدات العسكرية الروسية الصنع خلال هذه العملية. على سبيل المثال، المركبات المدرع K-53949 (4x4)، التي دخلت الخدمة في عام 2019.

ويبلغ وزن المركبات الأقصى 15000 كغ. مزودة محرك ديزل بقوة 350 حصان. السرعة القصوى للطريق السريع تبلغ 105 كم / ساعة. تكفي ل 10 أفراد عسكريين.

تم إيصال المقاتلين إلى ساحة المعركة التدريبية أيضًا بواسطة بي تي إر-82أ. تم تصميم الآلات المكيفة للحرارة الشديدة. يتم توفير قوة نيران عالية بواسطة مدافع أوتوماتيكية 30 ملم 2A72 ، قادر على ضرب الأهداف الأرضية والجوية.

تم تدمير "العدو" أيضًا بمساعدة أطقم مدافع ZU-23-2 سريعة النيران، والتي تم تركيبها في أجسام مركبات Ural-4320 لجميع التضاريس.

تم توفير الدعم الناري بواسطة مروحيات مي-35إم باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.

في المجموع، شارك 1500 فرد وحوالي 200 وحدة من مختلف المعدات وأربع طائرات من طراز تو-22إم3 من القوات الجوية الروسية في عملية مكافحة الإرهاب.