تقارير ترصد 3 أسلحة تركية يسعى المغرب للحصول عليها

حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية وأصبحت من الدول الرائدة في إنتاج العديد من الأسلحة أبرزها الطائرات المسيرة والمروحيات الهجومية ومنظومات الحرب الإلكترونية.

وتعد مروحيات أتاك "تي 129" الهجومية، والطائرات المسيرة طراز "بيرقدار تي بي 2" ومنظومات الحرب الإلكترونية "كورال" من أبرز الأسلحة التركية، التي حققت رواجا عالميا في العديد من الدول ومنها المغرب.

صفقة الـ"كورال"

وتقول شبكة "تي آر تي العربية"، في تقرير عن شراء المغرب لأسلحة تركية ، إن تركيا أصبحت وجهة جديدة يسعى الجيش المغربي للحصول منها على العديد من الأسلحة لتخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر موردي الأسلحة للجيش المغربي.

في يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت تقارير إخبارية أن المغرب وقع صفقة مع تركيا تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار أمريكي لشراء منظمة الحرب الإلكترونية التركية "كورال".

ووفقا للتقرير، الذي نشرته "تي آر تي"، عن منظومة الحرب الإلكترونية التركية، فإنه من المقرر إتمام تلك الصفقة خلال عامي 2023 و2024.

صفقة "بيرقدار"

ذكرت تقارير أخرى أوردتها شبكة "تي آر تي" التركية، في أبريل/ نيسان الماضي، أن المغرب، وقع صفقة مع تركيا للحصول على 13 طائرة مسيرة طراز "بيرقدار تي بي 2"، التي تصنعها محليا.

© AFP 2021 / BIROL BEBEK مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار

كما تشمل الصفقة 4 محطات أرضية للتحكم في الطائرات المسيرة، ويقدر إجمالي قيمتها بـ 70 مليون دولار أمريكي.

مروحيات أتاك "تي 129"

استطاعت تركيا تطوير مروحية هجومية أصبحت جزءا من أسطولها الجوي وهي مروحية أتاك "تي 129".

مروحية أتاك الهجومية التركية

وقبل أيام ذكرت تقارير إخبارية مغربية، أن المغرب يتفاوض لشراء 22 مروحية تركية من طراز "تي 129 أتاك"، في صفقة عسكرية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار.

المغرب والأسلحة التركية

يقول تقرير لشبكة "تي آر تي" التركية إن المغرب أصبح من أكثر الدول شراء للأسلحة التركية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الصفقات السابقة، التي تناولتها تقارير إخبارية وشملت مروحيات هجومية طراز "أتاك" وطائرات مسيرة طراز "بيرقدار" ومنظومات حرب إلكترونية مثل "كورال"، إلا أن هناك صفقات أخرى غير معلنة منها صفقة مغربية لشراء مدرعات تركية للقوات الخاصة، جرت خلال العام الجاري.

ما هو تصنيف شركات السلاح التركية عالميا؟

أصبحت شركات السلاح التركية تحتل مكانة متقدمة عالميا، بفضل ما تم إنتاجه من أسلحة متنوعة أثبتت بعض الصراعات كفاءتها في ميادين القتال.

وتشير إحصائيات مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، في تقرير عن أقوى 100 شركة سلاح في العالم لعام 2021، إلى أن شركتين تركيتين من بين أقوى 70 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة.

وبحسب التقرير، فإن شركة "أسيلسان" التركية تحتل المرتبة رقم 48 عالميا، في حين تحتل الشركة التركية لصناعات الفضاء المرتبة رقم 68 بين أقوى شركات السلاح في العالم.