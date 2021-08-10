الولايات المتحدة تختبر صواريخ مطورة لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

تم اختبار صواريخ نظام الدفاع الجوي باتريوت PAC-3 بنجاح في الولايات المتحدة، وفقًا للشركة المطورة لوكهيد مارتن.

وذكر على موقع الشركة أنه أثناء اختبارات الطيران في حقل تدريب، تم عرض أحد أنواع صواريخ PAC-3 المحدثة وتم تأكيد موثوقية نوع أخر - كلا النظامين اعترض بنجاح الصواريخ الباليستية. قبل ذلك، تم تحديث برامج وأجهزة الصواريخ والقاذفات لنظام الدفاع الجوي PAC-3.

من المتوقع إجراء اختبارات إضافية في نهاية العام.