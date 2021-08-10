إعلام: المقاتلة الروسية الجديدة "سو-75" تقض مضجع أمريكا

وشهد معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" في يوليو/تموز تقديم المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد تحت اسم "تشيك مات".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلة "إف-35" الأمريكية هي المقاتلة الوحيدة في العالم التي تقدر على منافسة المقاتلة الروسية الجديدة.

وتلقى مقاتلة "إف-35" اليوم رواجا كبيرا في سوق العالم وهو ما يدر على أمريكا إيرادا ثابتا ويساعد واشنطن على تحقيق أهدافها السياسية في أنحاء العالم، وفقا للصحيفة.

إلا أن المقاتلة الروسية الخفية الخفيفة "سو-75" مدعوة للاضطلاع بالمهمة المماثلة بالنسبة لموسكو وهو ما يقض مضجع القيادة الأمريكية، لاسيما وإن سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، يرى إمكانية أن يُقبل من لا يملك ثمن مقاتلة "إف-35" الأمريكية (120 مليون دولار) على شراء مقاتلة "سو-75" التي ستباع بـ30 مليون دولار فقط.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن روسيا ستستطيع تحقيق هدفها التجاري والاستراتيجي إذا تمكن مهندسوها من وضع طائرة "سو-75" على مسار الإنتاج.