عقيد بحري يعلن عن إنجاز روسي كبير

أفاد مصدر في قطاع صناعة السفن عن انضمام 3 غواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية إلى الأسطول الروسي قبل نهاية عام 2021.

وقال العقيد البحري، إيغور كوردين، في حديثه لـ"سبوتنيك" تعقيبا على هذا الخبر، إن روسيا تمد أسطولها البحري العسكري بالعدد اللازم من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال المصدر عن الغواصات التي ينتظر الأسطول الروسي وصولها في وقت لاحق من هذا العام إنها غواصة "كنياز أوليغ" من فئة "بوري-أ" وغواصة "نوفوسيبيرسك" من فئة "يسين إم" وغواصة "بلغورود" المتسلحة بطوربيدات "بوسيدون".

ويملك الأسطول الروسي اليوم 4 غواصات من فئة "بوري" و"بوري أ". وتحمل كل منها 16 صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز "بولافا".

وأشار العقيد كوردين إلى أن كل غواصة جديدة من فئة "بوري" هي غواصة مطورة تملك ما هو جديد مما لا تملكه سابقتها، أي أن كل غواصة جديدة أفضل من سابقتها.

ولفت إلى تسارع وتيرة إمداد الأسطول الروسي بالغواصات الجديدة، منوها إلى أن الأسطول الروسي اليوم لا يحتاج إلى نفس العدد من الغواصات التابعة له في زمن الحرب الباردة. وتعمل روسيا، مع ذلك، على إنشاء الغواصات الجديدة لتحل محل الغواصات التي تنتهي مدة خدمتها ويملك الأسطول الروسي عددا كافيا من الغواصات.

وأكد العقيد كوردين أن إمداد الأسطول بالعدد المناسب من الغواصات الجديدة يعتبر إنجازا كبيرا.