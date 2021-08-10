لماذا يكره البنتاغون "البجعة البيضاء" الروسية؟

تعتبر طائرة "تو-160" واحدة من أقوى قاذفات القنابل في العالم. ومن أهم مميزاتها أنها تستطيع التحليق بسرعة عالية لا تقدر عليها طائرات مقاتلة عصرية عديدة، بفضل محركيها "إن كا-32" اللذين ينتجان قوة دفع كبيرة. ويبلغ إجمالي وزن أسلحتها 45 طنا. وتقدر "البجعة البيضاء" الروسية على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية.

وبحسب خبراء شركة الإنترنت الصينية "سوهو"، فإن العسكريين الأمريكيين يكرهون "البجعة البيضاء" الروسية لأسباب كثيرة، منها أنها سبّبت للولايات المتحدة وفرة من المشاكل.

أما السبب الرئيسي لكره العسكريين الأمريكيين لـ"البجعة البيضاء" الروسية، فيعود إلى تسجيلها لأرقام قياسية عالمية عديدة وتحقيقها إنجازات كثيرة، تتعلق بطول الرحلة والتي لا يقدر عليها الطيران الأمريكي.

وذكرت صحيفة "بوليتروسيا" الإلكترونية الروسية، نقلا عن صحيفة "سوهو" الصينية، أن إنجازات "تو-160" أزعجت الأمريكيين لأنها تضرب سمعة قاذفات القنابل الأمريكية التي تبدو بطيئة جدا على خلفية "البجعة البيضاء".

وباءت جميع محاولات القوات الجوية الأمريكية لتحطيم الأرقام القياسية التي سجلتها الطائرة الروسية بالفشل وهو ما أثار حقد البنتاغون.