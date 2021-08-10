تحديثات كثيرة... دبابة "تي-90" الروسية مقاتلة مدرعة

أصبحت دبابة "تي-90 إس" المعدلة واحدة من أنجح منتجات التصدير للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وربما تظل الدبابة الأكثر نجاحًا تجاريًا، حسب كاتب المقال في The National Interest، مارك إيبيسكوبوس.

تم تصميم الدبابة، التي أصبحت تعرف باسم "تي-90"، على أنها تحديث عميق للدبابة "تي-72" وتم اعتمادها في عام 1992. تصل سرعة الدبابة التي يبلغ وزنها 48 طناً في الإصدار "الأساسي" إلى 60 كيلومتراً في الساعة ويمكن أن تغطي 550 كيلومتراً دون إعادة التزود بالوقود. ظاهريًا، بدت مثل "تي-72"، لكن الهيكل خضع لتغييرات كبيرة.

نظام الحماية في "تي-90" ثلاثي المستويات - درع مركب ملحوم، مجمع "كونتاكت-5" ونظام القمع الإلكتروني البصري "سترونا-1".

تسليح الدبابة عبارة عن مدفع أملس 2A46M عيار 125 ملم حديث، قادر على استخدام مجموعة واسعة من الذخيرة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى مدفع رشاش 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد ومدفع عيار 7.62 ملم.

على مدى العقود الماضية، تغيرت العديد من خصائص الدبابة بشكل كبير مع ظهور المتغيرات الجديدة. إلى حد كبير، يرجع ذلك إلى الطلب الأجنبي المستقر - أصبحت "تي-90 إس" المعدلة واحدة من أكثر المنتجات الدفاعية المطلوبة في السوق الدولية.

في القوات المسلحة الروسية، تم أيضًا تحسين "تي-90" عدة مرات. على سبيل المثال، تم تثبيت محرك أكثر قوة على "تي-90 إم" وتم تحسين الإلكترونيات الموجودة على متن الدبابة. تلقت "تي-90إم" مجموعة واسعة من الترقيات، بما في ذلك درع "ريلكت" التفاعلي وسلاح أكثر دقة ونظام "كالينا" للتحكم في إطلاق النار وأحدث محرك V-92S2F بأكثر من ألف حصان.