الدفاع الروسية: اختبارات صاروخ "تسيركون" تنتهي هذا العام

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، خلال يوم قبول المنتجات العسكرية الموحد، أن اختبارات الدولة لصاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت ستنتهي هذا العام.

وقال: "هذا العام ستنتهي تجارب صاروخ تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت".

"تسيركون" هو أول صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت في العالم، وهو قادر على القيام برحلة ديناميكية هوائية بعيدة المدى مع مناورة في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي باستخدام محركه الخاص في جميع أنحاء الطريق.

تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى نحو تسع سرعات صوتية (ما يقارب 2.65 كيلومتر في الثانية على ارتفاع 20 كيلومترًا، أو أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة). تم الإعلان عن الحد الأقصى للمدى عند ألف كيلومتر.

من المفترض أن يتم تسليح فرقاطات المشروع "22350"، أحدث غواصات متعددة الأغراض من مشروع "885 ياسن-إم"، بالإضافة إلى طراد الصواريخ الأدميرال ناخيموف، والغواصة إيركوتسك بهذه الصواريخ.