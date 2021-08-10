القوات المسلحة الروسية تحصل على 18 طائرة مسيرة بحلول نهاية العام

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، في يوم قبول المنتجات العسكرية الموحد، أن القوات المسلحة الروسية ستحصل على 18 طائرة مسيرة هجومية بحلول نهاية العام.

في وقت سابق، تحدث كريفوروتشكو عن مستقبل الطائرات المسيرة في القوات المسلحة الروسية - وذكر أنه تم اختبارها بالفعل في ظروف قتالية حقيقية وأظهرت فاعلية غير مشروطة.

قال أليكسي كريفوروشكو أيضًا إنه بحلول نهاية عام 2021، ستتلقى القوات عشرين دبابة من أحدث طراز (تي-14) "أرماتا".

كما أكد أن اختبارات الدولة لصاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت ستنتهي هذا العام.