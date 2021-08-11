كيف تحولت الدبابة الصينية من "تايب 59" إلى دبابة "الزبير 2" السودانية... صور

القوات البرية السودانية مسلحة بالدبابات السوفيتية والأمريكية والصينية، ومعظمها عفا عليها الزمن. ولذلك، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جرت محاولات لبدء إنتاج عيناتها الخاصة.

بمساعدة متخصصين من الصين، تم إنشاء دبابة "الزبير 2" القتالية الرئيسية، والتي كانت بمثابة تحديث عميق للدبابة المتوسطة "تايب 59". بدلاً من المدفع القديم 100 ملم، تلقت دبابة طويلة بمسدس أملس مثبت بعيار 105 ملم مع غلاف واقي. ويتم إرفاق مدفع رشاش عيار 7.62 ملم معه، كما يتم تثبيت نسخة 12.7 ملم من DShKM السوفيتي المضاد للطائرات على البرج.

تم تجهيز نظام التحكم في إطلاق النار بجهاز قياس المسافة بالليزر، وجهاز كمبيوتر باليستي مع أجهزة استشعار مختلفة. كما تم الإبلاغ عن وجود قناة تصوير حراري ليلي، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تم تعزيز الدرع الأمامي للبرج والبدن بدرع تفاعلي طورته جمهورية الصين الشعبية، مع حواجز شبكية مضادة للتراكم مثبتة في الجزء الخلفي من البرج، والجوانب مغطاة بشاشات تقليدية.

Pictures of sudanese 🇸🇩 made "Al Zubair -2'' main battle tanks,local production of the chinese made Type 59D tank. with FY series of explosive reactive armor blocks on the turrets and the hulls.



1/2 : pic.twitter.com/YiYCTZMjIx — Hammer Of War (@HammerOfWar5) August 9, 2021

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وسائل لتركيب ستائر الأيروسول ومعدات مكافحة الحرائق الأوتوماتيكية.

أما المحرك فهو ذو 12 أسطوانة، هو نفسه الموجود في دبابة القتال الرئيسية "Type-85-IIM ،"730 حصان، حيث يتم توجيه أنابيب العادم إلى الجانب الأيمن.

السرعة القصوى على الطريق السريع 57 كم / ساعة، احتياطي الوقود 350 كم، الطاقم أربعة أشخاص.

تم تنفيذ تجميع "الزبير 2" ببطء شديد، في المجموع، منذ عام 2011، تم إنتاج نحو ست دزينات من الوحدات.

تقوم الصين حاليا بتصدير نسخ محسنة من "تايب 59" - VT-3 إلى أفريقيا. وقد شوهدت مثل هذه الدبابات في تنزانيا وتشاد، إنها مسلحة بمدافع 125 ملم ولديها دروع أكثر قوة.