خبير أمريكي يجد ميزة مشتركة بين مقاتلة "سو-57" و"إف-35"

منذ فترة، أصبح معروفًا عن خطط روسيا لتطوير نسخة مطورة من مقاتلة "سو-57"، ويجب أن تكتمل بحلول عام 2025، وبعد ذلك سيبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرة. ووفقًا للخبير العسكري الأمريكي، بيتر سيتشيو، فإن خطة روسيا الاتحادية طموحة للغاية وسيكون تنفيذها صعبًا للغاية، حسبما ذكرت مجلة "19FortyFive".

وقال بيتر سيتشيو: "على الرغم من حقيقة أن الجيش الروسي لم يتلق حتى الآن سوى عشرات من سو-57، إلا أن هذه الحقيقة لم تمنع موسكو من مشاركة طموحاتها الجريئة لإنشاء مقاتلة شبحية ذات محركين ومتعددة الأدوار. سيتم الترويج لإنتاج النسخة المطورة من الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة في إطار مشروع ميغابوليس".

وذكر الخبير الأمريكي أن عدة إصدارات جديدة من طائرة "سو-57" يجري تطويرها حاليًا في روسيا. بالإضافة إلى مشروع "ميغابوليس"، يجري العمل على إنشاء تعديل بمقعدين للمقاتلة، والذي سيكون قادرًا على التحكم في سرب من الطائرات القتالية الثقيلة المسيرة "أوخوتنيك".

من المفترض أن تحصل القوات الجوية الروسية على عشرين مقاتلة بحلول نهاية عام 2024، مع دخول 76 مقاتلة في الخدمة بحلول عام 2028.

تم عرض "سو-57" كأكثر الطائرات تقدمًا في روسيا، إنها تطبق تقنية التخفي، بما في ذلك الاستخدام الواسع للمواد المركبة، فضلاً عن القدرة على تحقيق سرعة أسرع من الصوت. وقال بيتر سيتشيو إنها مجهزة بأحدث إلكترونيات الطيران، بما في ذلك جهاز كمبيوتر قوي، والذي يوصف بأنه "مساعد الطيار".

تشترك الطائرة الروسية "سو-57" بميزة مماثلة مع مقاتلة "F-35" الأمريكية. يمكن لهذه الطائرات حمل أسلحة داخل بدن الطائرة، مما يجعلها غير مرئية للرادار. تحتوي "سو-57" على فتحتين كبيرتين للأسلحة الداخلية، وهي تشغل كامل الطول تقريبًا لبدن الطائرة. يمكن لكل من هذه الفتح استيعاب ما يصل إلى أربعة صواريخ "كي-77 إم" قادرة على ضرب أهداف متحركة على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر. تحتوي أيضا على زوج من الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء من طراز "كي-74 إم 2" تحت الأجنحة.