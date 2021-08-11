صحيفة: "سو-57" تنهي هيمنة الولايات المتحدة في تصنيع المقاتلات

أوقف ظهور "سو-57" هيمنة الولايات المتحدة في مجال مقاتلات الجيل الخامس عالية التقنية وأصبح تهديدًا خطيرًا للأمريكيين، حسب الموقع الصيني "سينا".

وذكر الموقع أنه في وقت سابق تلقى قسم الطائرات "VFC-12" التابع للبحرية الأمريكية نوعا مشابها تمامًا لتصميم المركبات القتالية الروسية. المهمة الرئيسية لمجموعة الطيران هي نسخ تكتيكات العدو أثناء التدريبات.

يقول المقال إن هذه هي المرة الأولى التي تولي فيها واشنطن مثل هذا الاهتمام لمقاتلة من الجيل الخامس لدولة أخرى.

وفقًا للمؤلف، يشير هذا إلى مخاوف كبيرة لدى القيادة العسكرية الأمريكية بشأن "سو-57".

يسلط المقال أيضًا الضوء على المزايا الرئيسية للتصميم الروسي، منها المعدات التقنية والفعالية من حيث التكلفة.

وأشار كاتب المقال إلى القدرة التنافسية العالية للطائرات في السوق الدولية. هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن نيته شراء الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن اهتمام الهند ودول جنوب شرق آسيا.

"سو-57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس. إنها مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية، وكذلك هزيمة الأهداف الأرضية وفوق سطح الماء للعدو.