الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3" قادر على حمل رؤوس نووية.

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية بحسابها الرسمي في "تويتر": "عمل طيارو سرب الاختبار 576 مع شركائنا في مهمة "سبيس دلتا 30" لإجراء اختبار عملي لإطلاق صاروخ "مينيوتمان 3".

وأعرب البنتاغون عن ثقته في أن "مثل هذه التجارب ستتبع جاهزية أنظمة الأسلحة هذه وتقنع حلفاء بلادنا بأن رادعنا النووي آمن وموثوق وفعال".

كانت الصواريخ الأرضية العابرة للقارات المكونة من ثلاث مراحل لعائلة "مينوتمان" مخصصة في الأصل للردع النووي خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.

و يعتبر "مينيوتمان 3" الآن هو الصاروخ الباليستي الدولي الوحيد العابر للقارات، الذي يدخل الخدمة في الولايات المتحدة. وهذا الصاروخ قادر على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 12 ألف كم.

ووفقًا لمصادرأمريكية، تمتلك الولايات المتحدة 450 صاروخًا من طراز "مينيوتمان 3"، حيث كانت الصواريخ البالستية العابرة للقارات في الخدمة مع الجيش الأمريكي منذ عام 1970، وفي نهاية عام 1978 توقف إنتاجها.