قوة قاهرة... الجيش الروسي يستلم أحدث الدبابات

تبدأ روسيا، في الوقت القريب، بتسليم النماذج العملية من أحدث دباباتها إلى القوات المسلحة العسكرية حيث ستقوم باختبارها على الأرض.

وصرح نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، أن الجيش الروسي سيستلم 20 دبابة جديدة من طراز "تي-14 أرماتا" قبل نهاية عام 2021.

وتتميز دبابة "تي-14 أرماتا"، التي يجب أن تصبح دبابة أساسية للجيش الروسي ولها معدات عصرية ودروع متعددة الطبقات، بتواجد طاقمها في قمرة مدرعة خاصة خارج برج الدبابة، فيما يتم التحكم في الأسلحة التي يحويها برج الدبابة عن بعد.

ويعتبر مدفع "2أ82-1إم" عيار 125 ملم، وهو مدفع ذو ماسورة ملساء قادر على استخدام القذائف الموجهة المضادة للدروع، سلاحا أساسيا لدبابة "تي-14 أرماتا".

ولفت الخبير العسكري ألكسندر بيرينغييف إلى أن دبابة "تي-14 أرماتا" تضمن تحقيق الانتصار في ميدان القتال.

وقال الخبير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن دبابات "تي-14 أرماتا" لا تعزز قدرة الجيش الدفاعية فحسب، بل تزيد قدرته على تحقيق الانتصار في ساحة المعركة.

وفضلا عن ذلك، يعتبر تسليم دبابات "تي-14 أرماتا" إلى الجيش الروسي بمثابة إشعارلأعداء روسيا بأن مَن يعتدي على روسيا لا بد أن ينهزم أو يواجه الخسارة الفادحة.

ونوه الخبير إلى أن دبابات "تي-14 أرماتا" تمثل القوة الحقيقية التي تمكّن الجيش من دحر العدو في أسرع وقت دون استخدام السلاح النووي.