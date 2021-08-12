وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة مدى صواريخ المروحيات المقاتلة

دعا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى ضرورة زيادة مدى الصواريخ التي تتسلح بها طائرات "سو-25" ومروحيات "كا-50" و"كا-52".

أفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أصدر تعليماته بزيادة مدى صاروخ "فيخر- 1" إلى 12 كيلومترا عندما أبلغه مدير عام شركة "كلاشنيكوف" التي تنتج صواريخ "فيخر" أن الشركة سلمت القوات المسلحة الروسية مجموعة جديدة من صواريخ "فيخر- 1".

وصاروخ "فيخر"، صاروخ موجه مضاد للدبابات صنعته الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف للمقاتلات القاذفة "سو-25" ومروحيات "كا-50" و"كا-52".

وباستطاعة صاروخ "فيخر" تدمير آليات مدرعة تحميها منظومة الحماية الدينامية. ويمكن استخدامه ضد أهداف جوية تطير بسرعة لا تتجاوز 800 كيلومتر في الساعة. ويبلغ مداه 10 كيلومترات، ويمكن إطلاقه من ارتفاع 4000 متر وما أدناه.

يذكر أن روسيا صنعت مروحية جديدة لقواتها المسلحة أخيرا. وقال مدير عام شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر، لـ"سبوتنيك"، بأن الشركة كانت قد سلمت الجيش الروسي مروحيتين من طراز "مي-38" لكي يجرّبهما، وسوف تسلم مروحتين جديدتين أخريين قبل نهاية عام 2022.

وخصصت مروحية "مي-38" لأغراض النقل، وتستطيع أن تحمل ما يزن 5 أطنان. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 15.6 طن.